https://1prime.ru/20241106/gaz-852630318.html

В Воронежской области после взрыва газа погиб человек

В Воронежской области после взрыва газа погиб человек - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Воронежской области после взрыва газа погиб человек

Один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС РФ. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:42+0300

2024-11-06T05:42+0300

2024-11-06T05:42+0300

происшествия

пожар

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС РФ. "В девятиэтажке на 2 этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ведомство также добавляет, что на месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники. Воронежский губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале уточнил, что инцидент произошёл на улице Набережной в Нововоронеже. По его данным, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Пожар ликвидирован. Он также сообщил, что для эвакуированных из многоэтажки организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена". "Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", - написал Гусев.

https://1prime.ru/20241012/groznyy-852146176.html

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пожар