Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Воронежской области после взрыва газа погиб человек - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241106/gaz-852630318.html
В Воронежской области после взрыва газа погиб человек
В Воронежской области после взрыва газа погиб человек - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Воронежской области после взрыва газа погиб человек
Один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС РФ. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:42+0300
2024-11-06T05:42+0300
происшествия
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_3a9ee37094b697d11dda8702acc8e2f9.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС РФ. "В девятиэтажке на 2 этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ведомство также добавляет, что на месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники. Воронежский губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале уточнил, что инцидент произошёл на улице Набережной в Нововоронеже. По его данным, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Пожар ликвидирован. Он также сообщил, что для эвакуированных из многоэтажки организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена". "Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", - написал Гусев.
https://1prime.ru/20241012/groznyy-852146176.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b792f58a5bea7c45af7c4e19ff2e376b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пожар
Происшествия, пожар
05:42 06.11.2024
 
В Воронежской области после взрыва газа погиб человек

В Воронежской области после взрыва газа в многоэтажке один человек погиб, один пострадал

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области, сообщает МЧС РФ.
"В девятиэтажке на 2 этаже загорелась квартира. Сотрудники МЧС России в спасустройствах эвакуировали из дома 32 человека, среди которых один ребенок. В ходе тушения был обнаружен погибший, личность устанавливается. Пострадал 15-летний подросток. Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнем повреждено три квартиры", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ведомство также добавляет, что на месте пожаре работают 48 специалистов и 16 единиц техники.
Грозный, Чеченская Республика - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2024
На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв
12 октября, 16:12
Воронежский губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале уточнил, что инцидент произошёл на улице Набережной в Нововоронеже. По его данным, погибла женщина, ранен подросток 2008 года рождения. Пожар ликвидирован.
Он также сообщил, что для эвакуированных из многоэтажки организован пункт временного размещения в здании спортивно-оздоровительного комплекса "Атом-Арена". "Вместе с муниципалитетом окажем поддержку всем пострадавшим при пожаре гражданам", - написал Гусев.
 
Происшествияпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала