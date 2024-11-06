https://1prime.ru/20241106/gaz-852633487.html

Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех - 06.11.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:50+0300

2024-11-06T07:50+0300

2024-11-06T07:50+0300

происшествия

пожар

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее МЧС РФ сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области. "По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека", - написал Гусев в Telegram-канале. Он добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.

https://1prime.ru/20241012/groznyy-852146176.html

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пожар