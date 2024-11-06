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Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех
Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех - 06.11.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех
Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:50+0300
2024-11-06T07:50+0300
2024-11-06T07:50+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее МЧС РФ сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области. "По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека", - написал Гусев в Telegram-канале. Он добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.
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пожар
Число пострадавших при взрыве газа в Нововоронеже возросло до четырех
Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже возросло до четырех
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее МЧС РФ сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области.
"По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.
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