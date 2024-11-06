https://1prime.ru/20241106/gaz-852642163.html

Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России

Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России - 06.11.2024, ПРАЙМ

Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России

Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:40+0300

2024-11-06T13:40+0300

2024-11-06T14:01+0300

энергетика

россия

украина

ес

газ

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/83423/18/834231845_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f9bddc58b42a70e9be3cd1d50a5a00c4.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие в декабре этого года. Безусловно, на мой взгляд, европейские страны, которые получают газ по данному коридору, заинтересованы в том, чтобы продолжалось такое сотрудничество. Это сотрудничество, его продолжение зависит от тех договоренностей, которые должны быть достигнуты между европейскими странами и Украиной", - сказал Новак."Но что мы видим, что Украина продолжает быть ненадежной страной-транзитером, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе, энергетическом в первую очередь. Мы готовы поставлять, но здесь от нас мало что зависит, поэтому, наверное, об этом должны договариваться непосредственно потребители и та страна, через которую обеспечивается транзит", - добавил он.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ес, газ, александр новак