Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России - 06.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241106/gaz-852642163.html
Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России
Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России - 06.11.2024, ПРАЙМ
Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России
Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:40+0300
2024-11-06T14:01+0300
энергетика
россия
украина
ес
газ
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/18/834231845_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f9bddc58b42a70e9be3cd1d50a5a00c4.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие в декабре этого года. Безусловно, на мой взгляд, европейские страны, которые получают газ по данному коридору, заинтересованы в том, чтобы продолжалось такое сотрудничество. Это сотрудничество, его продолжение зависит от тех договоренностей, которые должны быть достигнуты между европейскими странами и Украиной", - сказал Новак."Но что мы видим, что Украина продолжает быть ненадежной страной-транзитером, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе, энергетическом в первую очередь. Мы готовы поставлять, но здесь от нас мало что зависит, поэтому, наверное, об этом должны договариваться непосредственно потребители и та страна, через которую обеспечивается транзит", - добавил он.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/18/834231845_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_5c42edc7a7f4d2acd6d77ab0d1c5d553.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ес, газ, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Газ, Александр Новак
13:40 06.11.2024 (обновлено: 14:01 06.11.2024)
 
Новак оценил интерес стран ЕС к продолжению транзита газа из России

Новак: в ЕС заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМинистерская встреча ОПЕК+
Министерская встреча ОПЕК+ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие в декабре этого года. Безусловно, на мой взгляд, европейские страны, которые получают газ по данному коридору, заинтересованы в том, чтобы продолжалось такое сотрудничество. Это сотрудничество, его продолжение зависит от тех договоренностей, которые должны быть достигнуты между европейскими странами и Украиной", - сказал Новак.
"Но что мы видим, что Украина продолжает быть ненадежной страной-транзитером, тем самым ставя в сложное положение страны, которые нуждаются в дешевом экологическом ресурсе, энергетическом в первую очередь. Мы готовы поставлять, но здесь от нас мало что зависит, поэтому, наверное, об этом должны договариваться непосредственно потребители и та страна, через которую обеспечивается транзит", - добавил он.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.
 
ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАЕСГазАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала