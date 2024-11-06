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Победа Трампа экономически выгодна Германии, заявили в АдГ
Победа Трампа экономически выгодна Германии, заявили в АдГ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Победа Трампа экономически выгодна Германии, заявили в АдГ
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет экономическую выгоду для Германии, заявил в беседе с агентством РИА Новости зампредседателя... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:42+0300
2024-11-06T11:42+0300
2024-11-06T11:42+0300
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БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет экономическую выгоду для Германии, заявил в беседе с агентством РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель."Победа Трампа политически более выгодна для Германии, поскольку заставила бы немецкую политическую элиту перерезать пуповину в отношениях с США, хотя и по неверным причинам", - заметил он.По словам Вайеля, это может способствовать быстрому урегулированию ситуации в Украине, что снизит цены на сырьевые товары и прекратит негативное влияние санкций.Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. Мировые лидера также начали поздравлять Трампа с избранием на пост главы Белого дома.
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германия, сша, дональд трамп
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп
Победа Трампа экономически выгодна Германии, заявили в АдГ
Депутат АдГ: победа Трампа может снизить зависимость Германии от США
БЕРЛИН, 6 ноя - ПРАЙМ. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США принесет экономическую выгоду для Германии, заявил в беседе с агентством РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
"Победа Трампа политически более выгодна для Германии, поскольку заставила бы немецкую политическую элиту перерезать пуповину в отношениях с США, хотя и по неверным причинам", - заметил он.
По словам Вайеля, это может способствовать быстрому урегулированию ситуации в Украине, что снизит цены на сырьевые товары и прекратит негативное влияние санкций.
Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, выступая перед сторонниками во Флориде. Мировые лидера также начали поздравлять Трампа с избранием на пост главы Белого дома.
ЕС может подогревать кризис на Украине после победы Трампа, заявили в ФРГ