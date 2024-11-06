https://1prime.ru/20241106/google-852624971.html

Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США

Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Google объяснила "предвзятый" поиск по выборам в США

Корпорация Google сообщила об устранении ошибки в своей поисковой системе, при которой якобы были скрыты данные о расположении избирательных участков для... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T01:11+0300

2024-11-06T01:11+0300

2024-11-06T02:30+0300

сша

выборы в сша

google

выборы в сша

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – ПРАЙМ. Корпорация Google сообщила об устранении ошибки в своей поисковой системе, при которой якобы были скрыты данные о расположении избирательных участков для сторонников Дональда Трампа. Ранее бизнесмен Илон Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах по выборам в США, которые не показывали пользователям, где можно проголосовать за Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если ищут, где можно проголосовать за демократку Камалу Харрис. Корреспондент РИА Новости в Вашингтоне, используя такие же поисковые слова, как у Маска - "где я могу проголосовать за Харрис" и "где я могу проголосовать за Трампа" - получил аналогичный результат, который не позволяет во втором случае при помощи виджета Google Maps найти ближайший адрес избирательного участка, как это происходит в случае с Харрис. В самой корпорации, комментируя публикации, сообщили, что проблема уже устранена, объяснив проблему одноименным округом Харрис в штате Техас. "Харрис - это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с "Вэнсом", потому что это также название округа", – сообщила корпорация Google на своей странице в соцсети Х. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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