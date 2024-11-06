https://1prime.ru/20241106/gosdolg-852641636.html

Эксперт предрек новый рекордный рост госдолга США из-за политики Трампа

Эксперт предрек новый рекордный рост госдолга США из-за политики Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт предрек новый рекордный рост госдолга США из-за политики Трампа

Если Дональд Трамп на посту президента США выполнит свои предвыборные обещания, то это приведет не к снижению госдолга страны, а к новым рекордным уровням,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:26+0300

2024-11-06T13:26+0300

2024-11-06T13:26+0300

экономика

сша

дональд трамп

госдолг

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Если Дональд Трамп на посту президента США выполнит свои предвыборные обещания, то это приведет не к снижению госдолга страны, а к новым рекордным уровням, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Ранее Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Так, он планирует ввести пошлины на товары из Китая в размере от 60% до 100%, а также общие пошлины на импорт из других стран в размере 10-20%. В сентябре Трамп сообщил о планах ввести 100%-ые пошлины на товары из тех стран, которые отказываются от расчетов в долларах. Сегодня же он также пообещал сократить госдолг США и снизить налоги. "Право-популистская политика Трампа неизбежно приведет его к очередным рекордам по наращиванию национального долга. Финансирование дефицита американского бюджета за счет печатного станка способствует дедолларизации глобальной экономики", - считает Осадчий. Он напомнил, что в 2016 году Трамп уже обещал погасить национальный долг, составлявший на тот момент около 19 триллионов долларов, "в течение восьми лет", то есть двух президентских сроков, путем пересмотра торговых соглашений и стимулирования экономического роста. "Он намеревался выплатить национальный долг за счет увеличения тарифов на импорт. Однако эта наивная протекционистская идея не сработала", - отметил эксперт. В результате за президентский срок Трампа национальный долг, наоборот, увеличился на 7,8 триллиона долларов.

https://1prime.ru/20241106/nato-852640568.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, госдолг