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Россия сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии

Россия сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии - 06.11.2024, ПРАЙМ

Россия сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии

Россия по итогам девяти месяцев текущего года сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии с объемами торговли в 1,8 миллиарда долларов, подсчитало... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:11+0300

2024-11-06T05:11+0300

2024-11-06T05:12+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев текущего года сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии с объемами торговли в 1,8 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы. При этом, согласно материалам, общие объемы торговли Москвы и Тбилиси по итогам января-сентября 2024 года снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,84 миллиарда долларов. Первое место в партнерстве с Грузией занимает по-прежнему Турция - их торговля за девять месяцев выросла на 6,5% и достигла 2,33 миллиарда долларов. Прежние позиции сохранили и остальные страны из топ-5: США - 1,47 миллиарда долларов, Китай - 1,43 миллиарда и Азербайджан с 957 миллионами. При этом на эти пять стран пришлось 48% от всего торгового оборота Грузии, а в прошлом году эта доля была 50%. В десятку главных грузинских партнеров также вошли Германия (936 миллионов долларов), Киргизия (912 миллионов), Казахстан (685 миллионов), Армения и Япония (394 миллиона). Вместе с тем в грузинском экспорте лидером стала Киргизия с объемом поставок в 908 миллионов долларов. В пятерку вошли Казахстан - 635 миллионов, Азербайджан - 544 миллиона, Россия - 523 миллиона и Армения - 462 миллиона. Сама же Грузия больше всего покупала товаров у Турции (1,99 миллиарда долларов), США (1,38 миллиарда), России (1,31 миллиарда), Китая (1,2 миллиарда) и Германии (902 миллиона). Суммарные объемы экспорта Грузии за три квартала этого года достигли 4,8 миллиарда долларов, а импорта - почти 12 миллиардов. Всего Тбилиси наторговал на 16,8 миллиарда долларов - на 3,7% больше, чем годом ранее. Самые большие темпы роста среди крупных партнеров Грузии были в торговле с Гонконгом - 2,4 раза, до 201 миллиона долларов, Киргизией - 1,8 раза (до 912 миллионов), Узбекистаном - 1,4 раза (до 169 миллионов), Германией и Казахстаном - 1,3 раза (до 936 миллионов и 685 миллионов соответственно) и Белоруссией - 25% (до 137 миллионов). Самое большое сокращение произошло в торговле с Индонезией - в 3,3 раза, до 12 миллионов долларов, Перу - в 1,7 раза (до 31 миллиона), Таиландом - в 1,6 раза (до 15 миллионов), Сербией - в 1,5 раза (до 12 миллионов), Швецией - в 1,5 раза (до 28 миллионов) и Арменией - в 1,4 раза (до 622 миллиона).

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грузия, россия, торговля