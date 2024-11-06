https://1prime.ru/20241106/gruziya-852653474.html

Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре

Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре - 06.11.2024, ПРАЙМ

Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре

Основными товарами в торговле России и Грузии по итогам сентября этого года стали топливо, напитки и черные металлы, подсчитало РИА Новости по данным грузинской | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T22:03+0300

2024-11-06T22:03+0300

2024-11-06T22:04+0300

экономика

россия

грузия

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/94/841379442_0:161:2048:1313_1920x0_80_0_0_04ca771b077efa901ced9a73a82c66d8.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основными товарами в торговле России и Грузии по итогам сентября этого года стали топливо, напитки и черные металлы, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в сентябре в общих объемах торговли двух стран лидирующие позиции заняло топливо, в основном нефтепродукты, газ и кокс - 44,1 миллиона долларов. Следом расположились напитки - вино, вода, крепкий алкоголь и пиво - торговля которыми составила 41,1 миллиона долларов. А замкнули тройку черные металлы - 24,1 миллиона долларов. В пятерку также вошли злаки (10 миллионов долларов), а еще фрукты и орехи (9,4 миллиона). Замкнули топ-10 основных позиций в российско-грузинском товарообороте дерево и изделия из него (5,4 миллиона), пищевые продукты (4,8 миллиона), жиры и масла (4,4 миллиона), живые животные (4,3 миллиона) и готовые продукты из злаков (4,1 миллиона). Главными товарами в российских поставках грузинам стали топливо, чермет, злаки, древесина, а также жиры и масла. А из Грузии в РФ больше всего завозились напитки, фрукты и орехи, приготовленные или законсервированные овощи, грибы, эфирные масла и продукты неорганической химии. Общие объемы торговли по итогам сентября составили 199,2 миллиона долларов, что на 4,4% меньше, чем месяцем ранее. Всего по итогам первых девяти месяцев этого года товарооборот Москвы и Тбилиси составил 1,84 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241106/gruziya-852629298.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, грузия, торговля