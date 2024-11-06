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Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/gruziya-852653474.html
Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре
Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре - 06.11.2024, ПРАЙМ
Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре
Основными товарами в торговле России и Грузии по итогам сентября этого года стали топливо, напитки и черные металлы, подсчитало РИА Новости по данным грузинской | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T22:03+0300
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экономика
россия
грузия
торговля
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основными товарами в торговле России и Грузии по итогам сентября этого года стали топливо, напитки и черные металлы, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, в сентябре в общих объемах торговли двух стран лидирующие позиции заняло топливо, в основном нефтепродукты, газ и кокс - 44,1 миллиона долларов. Следом расположились напитки - вино, вода, крепкий алкоголь и пиво - торговля которыми составила 41,1 миллиона долларов. А замкнули тройку черные металлы - 24,1 миллиона долларов. В пятерку также вошли злаки (10 миллионов долларов), а еще фрукты и орехи (9,4 миллиона). Замкнули топ-10 основных позиций в российско-грузинском товарообороте дерево и изделия из него (5,4 миллиона), пищевые продукты (4,8 миллиона), жиры и масла (4,4 миллиона), живые животные (4,3 миллиона) и готовые продукты из злаков (4,1 миллиона). Главными товарами в российских поставках грузинам стали топливо, чермет, злаки, древесина, а также жиры и масла. А из Грузии в РФ больше всего завозились напитки, фрукты и орехи, приготовленные или законсервированные овощи, грибы, эфирные масла и продукты неорганической химии. Общие объемы торговли по итогам сентября составили 199,2 миллиона долларов, что на 4,4% меньше, чем месяцем ранее. Всего по итогам первых девяти месяцев этого года товарооборот Москвы и Тбилиси составил 1,84 миллиарда долларов.
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россия, грузия, торговля
Экономика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, торговля
22:03 06.11.2024 (обновлено: 22:04 06.11.2024)
 
Названы главные позиции в торговле России и Грузии в сентябре

Главными в торговле России и Грузии в сентябре стали топливо, напитки и черные металлы

© CC BY 2.0 / Andrew Milligan sumoТбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© CC BY 2.0 / Andrew Milligan sumo
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Основными товарами в торговле России и Грузии по итогам сентября этого года стали топливо, напитки и черные металлы, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в сентябре в общих объемах торговли двух стран лидирующие позиции заняло топливо, в основном нефтепродукты, газ и кокс - 44,1 миллиона долларов. Следом расположились напитки - вино, вода, крепкий алкоголь и пиво - торговля которыми составила 41,1 миллиона долларов. А замкнули тройку черные металлы - 24,1 миллиона долларов.
В пятерку также вошли злаки (10 миллионов долларов), а еще фрукты и орехи (9,4 миллиона). Замкнули топ-10 основных позиций в российско-грузинском товарообороте дерево и изделия из него (5,4 миллиона), пищевые продукты (4,8 миллиона), жиры и масла (4,4 миллиона), живые животные (4,3 миллиона) и готовые продукты из злаков (4,1 миллиона).
Тбилиси, Грузия - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Россия сохранила второе место среди торговых партнеров Грузии
05:11
Главными товарами в российских поставках грузинам стали топливо, чермет, злаки, древесина, а также жиры и масла. А из Грузии в РФ больше всего завозились напитки, фрукты и орехи, приготовленные или законсервированные овощи, грибы, эфирные масла и продукты неорганической химии.
Общие объемы торговли по итогам сентября составили 199,2 миллиона долларов, что на 4,4% меньше, чем месяцем ранее. Всего по итогам первых девяти месяцев этого года товарооборот Москвы и Тбилиси составил 1,84 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯГРУЗИЯторговля
 
 
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