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Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы - 06.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241106/ikra-852631844.html
Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы
Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы - 06.11.2024, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы
Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:54+0300
2024-11-06T06:54+0300
экономика
икра
красная икра
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведет к росту себестоимости для переработчиков, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Прогнозы ВАРПЭ на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением (не давать им снижаться - ред.) в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведет к увеличению себестоимости для переработчиков", - сообщил он. Тренин напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки. При этом, по его словам, плата будет рассчитываться на основе объема вылова за последние четыре года, что может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объемы вылова упадут в следующие годы. "Эти факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России", - отметил Тренин. Ранее, в октябре, в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин.
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икра, красная икра
Экономика, икра, красная икра
06:54 06.11.2024
 
Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы

АКРА: ждать существенного удешевления красной икры в ближайшие 5-7 лет не стоит

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа красной икры во Владивостоке
Продажа красной икры во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведет к росту себестоимости для переработчиков, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Прогнозы ВАРПЭ на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением (не давать им снижаться - ред.) в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведет к увеличению себестоимости для переработчиков", - сообщил он.
Тренин напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки. При этом, по его словам, плата будет рассчитываться на основе объема вылова за последние четыре года, что может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объемы вылова упадут в следующие годы.
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"Эти факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России", - отметил Тренин.
Ранее, в октябре, в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин.
 
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