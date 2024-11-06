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Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы

Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы - 06.11.2024, ПРАЙМ

Спрогнозирована динамика цен на красную икру в ближайшие годы

Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:54+0300

2024-11-06T06:54+0300

2024-11-06T06:54+0300

экономика

икра

красная икра

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведет к росту себестоимости для переработчиков, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Прогнозы ВАРПЭ на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением (не давать им снижаться - ред.) в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведет к увеличению себестоимости для переработчиков", - сообщил он. Тренин напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки. При этом, по его словам, плата будет рассчитываться на основе объема вылова за последние четыре года, что может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объемы вылова упадут в следующие годы. "Эти факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России", - отметил Тренин. Ранее, в октябре, в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных "красных" путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

икра, красная икра