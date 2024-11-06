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В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг - 06.11.2024, ПРАЙМ
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта с 50,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:08+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта с 50,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 51,6 пункта в октябре по сравнению с 50,5 пункта в сентябре, что свидетельствует о скромном, но более значительном росте объемов производства в российских компаниях сферы услуг. По неофициальным данным, рост числа новых заказов способствовал увеличению объемов производства. Несмотря на ускорение, темпы роста оказались ниже средних", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p
В России вырос индекс деловой активности в сфере услуг
S&P: индекс деловой активности в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре вырос до 51,6 пункта с 50,5 пункта в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил 51,6 пункта в октябре по сравнению с 50,5 пункта в сентябре, что свидетельствует о скромном, но более значительном росте объемов производства в российских компаниях сферы услуг. По неофициальным данным, рост числа новых заказов способствовал увеличению объемов производства. Несмотря на ускорение, темпы роста оказались ниже средних", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.