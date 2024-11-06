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Инфляция в России в октябре составила 8,5 процента, заявил Новак - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/inflyatsiya-852641913.html
Инфляция в России в октябре составила 8,5 процента, заявил Новак
Инфляция в России в октябре составила 8,5 процента, заявил Новак - 06.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России в октябре составила 8,5 процента, заявил Новак
Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:35+0300
2024-11-06T13:59+0300
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак."Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - сказал Новак."Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования - потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим", - добавил он.
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россия, инфляция
Экономика, РОССИЯ, инфляция
13:35 06.11.2024 (обновлено: 13:59 06.11.2024)
 
Инфляция в России в октябре составила 8,5 процента, заявил Новак

Новак: инфляция в России на конец октября составила 8,5 процента

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на конец октября составила 8,5%, до конца года ожидается ее замедление до 8% или чуть ниже, сообщил журналистам в среду вице-премьер России Александр Новак.
"Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%", - сказал Новак.
"Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования - потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим", - добавил он.
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