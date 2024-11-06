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Эксперт спрогнозировал объем инвестиций в недвижимость в России

Эксперт спрогнозировал объем инвестиций в недвижимость в России - 06.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал объем инвестиций в недвижимость в России

Объем инвестиций в рынок недвижимости в России по итогам 2024 года впервые в истории преодолеет рекордную планку в 1 триллион рублей, сказал на выставке Mallpic | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T10:31+0300

2024-11-06T10:31+0300

2024-11-06T11:04+0300

россия

рынок недвижимости

инвестиции

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СОЧИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в рынок недвижимости в России по итогам 2024 года впервые в истории преодолеет рекордную планку в 1 триллион рублей, сказал на выставке Mallpic гендиректор консалтинговой компании CORE.XP Владимир Пинаев.Он отметил, что вложения в сектор недвижимости по итогам десяти месяцев этого года оказались уже на 10% больше, чем по результатам всего 2023 года, составив 955 миллиардов рублей."С очень большой вероятностью рынок недвижимости впервые в истории перевалит 1 триллион рублей", - отметил консультант.При этом, подчеркнул он, подобный объем инвестиций уже не будет обусловлен уходом иностранных игроков.Вместе с тем, добавил Пинаев, на фоне высокой ключевой ставки в 2025 году в инвестиционной сфере главным будет принцип cash is the king. Он отметил, что качественных свободных площадей не хватает как на рынке офисов, так и в сегменте торговых площадей. "Компании будут вынуждены покупать помещения в отсутствие площадей в аренду", - констатировал эксперт.В свою очередь гендиректор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов подчеркнул, что он пока не видит 1 триллиона рублей инвестиций в недвижимость России в 2024 году."Мы прогнозируем совокупный объем инвестиций в 900-950 миллиардов рублей, но это также исторический максимум и рост по отношению к прошлому году на 9%", - указал он.Ефимов обратил внимание на то, что доля конечных пользователей в сделках в текущем году составляет 40%, тогда как ранее этот показатель был равен 29%."Доля российских покупателей составила 100%. Активность иностранных инвесторов снизилась до минимума", - добавил он.

https://1prime.ru/20241022/investitsii-852328582.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, инвестиции