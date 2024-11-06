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У задержанного в Центре посетителей Капитолия нашли бутылки с бензином - 06.11.2024, ПРАЙМ
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У задержанного в Центре посетителей Капитолия нашли бутылки с бензином
У задержанного в Центре посетителей Капитолия нашли бутылки с бензином - 06.11.2024, ПРАЙМ
У задержанного в Центре посетителей Капитолия нашли бутылки с бензином
Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T01:28+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей. "У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера. По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин. Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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США, выборы в США, ВАШИНГТОН, Выборы в США
01:28 06.11.2024 (обновлено: 02:31 06.11.2024)
 
У задержанного в Центре посетителей Капитолия нашли бутылки с бензином

У задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины нашли две бутылки горючего

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Две бутылки горючего найдены у задержанного в Центре посетителей Капитолия мужчины, при нем также были бумаги, которые он хотел передать Конгрессу, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранителей.
"У мужчины, задержанного в Центре посетителей Капитолия во вторник днем, в рюкзаке с собой две бутылки горючего вещества и "небольшое" количество бумаг, которые, по его словам, он намеревался передать Конгрессу", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на главу полиции Капитолия Томаса Мангера.
По словам полицейского, свидетельств того, что инцидент как-то связан с выборами, нет - вероятно, мотивацией мужчины стали "Израиль и Газа". Предварительно, в бутылках у задержанного был бензин.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Американцы в ходе опроса оценили, как идут дела в США
01:22
Ранее полиция Капитолия заявила, что задержала пахнущего топливом мужчину с сигнальным пистолетом и горелкой в Центре посетителей Капитолия США.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Выборы в СШАСШАвыборы в СШАВАШИНГТОН
 
 
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