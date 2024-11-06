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Харрис опережает Трампа в Северной Каролине - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html
Харрис опережает Трампа в Северной Каролине
Харрис опережает Трампа в Северной Каролине - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис опережает Трампа в Северной Каролине
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:51+0300
2024-11-06T03:51+0300
выборы в сша
камала харрис
дональд трамп
сша
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов. По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, выборы в США
03:51 06.11.2024
 
Харрис опережает Трампа в Северной Каролине

АP по итогам обработки 2% голосов: Харрис опережает Трампа в Северной Каролине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов.
По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Трамп оценил успехи республиканцев на выборах
03:49
 
Выборы в СШАКамала ХаррисДональд ТрампСШАвыборы в США
 
 
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