https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html

Харрис опережает Трампа в Северной Каролине

Харрис опережает Трампа в Северной Каролине - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис опережает Трампа в Северной Каролине

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:51+0300

2024-11-06T03:51+0300

2024-11-06T03:51+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов. По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627320.html

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша