https://1prime.ru/20241106/kharris-852628025.html

Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%

Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5% - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от демократов Дональда Трампа 26,7%, передает | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:14+0300

2024-11-06T04:14+0300

2024-11-06T04:14+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от демократов Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852627921.html

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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша