https://1prime.ru/20241106/kharris-852628025.html
Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%
Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5% - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от демократов Дональда Трампа 26,7%, передает | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:14+0300
2024-11-06T04:14+0300
2024-11-06T04:14+0300
выборы в сша
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камала харрис
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выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от демократов Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%
AP: Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у Трампа 26,7%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в колеблющейся Пенсильвании с 72,5%, у ее соперника от демократов Дональда Трампа 26,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 3% бюллетеней.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков