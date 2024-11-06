https://1prime.ru/20241106/kharris-852628174.html
Харрис побеждает еще в четырех штатах северо-востока США
Харрис побеждает еще в четырех штатах северо-востока США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис побеждает еще в четырех штатах северо-востока США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:18+0300
2024-11-06T04:18+0300
2024-11-06T04:18+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, камала харрис, дональд трамп, выборы в сша
Выборы в США, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, выборы в США
Харрис побеждает еще в четырех штатах северо-востока США
Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штатах Мэриленд, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Трамп увеличил отрыв от Харрис по числу голосов выборщиков
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.