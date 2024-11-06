https://1prime.ru/20241106/kharris-852628318.html

Харрис лидирует в Мичигане и Нью-Джерси

Харрис лидирует в Мичигане и Нью-Джерси - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис лидирует в Мичигане и Нью-Джерси

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 2% и 6% голосов... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:40+0300

2024-11-06T04:40+0300

2024-11-06T04:40+0300

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камала харрис

дональд трамп

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выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 2% и 6% голосов соответственно. По данным агентства в Мичигане Харрис лидирует с 72,6% голосов против 26% у Дональда Трампа после подсчета 2% голосов, в Нью-Джерси вице-президент США лидирует с 59,3% голосов против 39,1% у бывшего президента США после подсчета 6% бюллетеней. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852628174.html

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша