https://1prime.ru/20241106/kharris-852628450.html
Харрис лидирует в Канзасе и Иллинойсе
Харрис лидирует в Канзасе и Иллинойсе - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в Канзасе и Иллинойсе
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Канзасе и Иллинойсе, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 6% и 1% голосов... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:41+0300
2024-11-06T04:41+0300
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выборы в сша
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выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Канзасе и Иллинойсе, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 6% и 1% голосов соответственно. По данным агентства, в Канзасе Харрис лидирует с 53,5% голосов против 45,2% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 6% голосов, в Иллинойсе вице-президент США лидирует с 58,7% голосов против 39,9% у бывшего президента США после подсчета 1% бюллетеней. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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камала харрис, сша, выборы в сша, дональд трамп
Выборы в США, Камала Харрис, США, выборы в США, Дональд Трамп
Харрис лидирует в Канзасе и Иллинойсе
Харрис лидирует в Канзасе после обработки 6% и в Иллинойсе после обработки 1% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Канзасе и Иллинойсе, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 6% и 1% голосов соответственно.
По данным агентства, в Канзасе Харрис лидирует с 53,5% голосов против 45,2% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 6% голосов, в Иллинойсе вице-президент США лидирует с 58,7% голосов против 39,9% у бывшего президента США после подсчета 1% бюллетеней.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Харрис лидирует в Мичигане и Нью-Джерси
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.