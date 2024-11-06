https://1prime.ru/20241106/kharris-852628575.html

Харрис побеждает на выборах в столице США

Харрис побеждает на выборах в столице США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис побеждает на выборах в столице США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:43+0300

2024-11-06T04:43+0300

2024-11-06T04:43+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис ожидаемо побеждает на выборах в округе Колумбия, где на кону три голоса выборщиков, сообщает телеканал CNN. Округ Колумбия не является ключевым регионом на выборах и традиционно поддерживает кандидатов от Демократической партии, что подтверждается результатами текущего голосования. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики. Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852628450.html

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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша