https://1prime.ru/20241106/kharris-852628821.html
Харрис лидирует в Дэлавере
Харрис лидирует в Дэлавере - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в Дэлавере
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:46+0300
2024-11-06T04:46+0300
2024-11-06T04:46+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2% Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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камала харрис, дональд трамп, выборы в сша, сша
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, выборы в США, США
Харрис лидирует в Дэлавере
Харрис набирает почти 57% голосов в Дэлавере по итогам подсчета 43% бюллетеней
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней.
По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2%
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Харрис побеждает на выборах в столице США