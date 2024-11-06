https://1prime.ru/20241106/kharris-852628821.html

Харрис лидирует в Дэлавере

Харрис лидирует в Дэлавере - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис лидирует в Дэлавере

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:46+0300

2024-11-06T04:46+0300

2024-11-06T04:46+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

выборы в сша

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367959_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_98b112b28b0bbd0dde8e925a5b960166.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2% Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852628575.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камала харрис, дональд трамп, выборы в сша, сша