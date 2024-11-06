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Харрис лидирует в Дэлавере - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Харрис лидирует в Дэлавере
Харрис лидирует в Дэлавере - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в Дэлавере
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:46+0300
2024-11-06T04:46+0300
выборы в сша
камала харрис
дональд трамп
выборы в сша
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней. По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2% Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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камала харрис, дональд трамп, выборы в сша, сша
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, выборы в США, США
04:46 06.11.2024
 
Харрис лидирует в Дэлавере

Харрис набирает почти 57% голосов в Дэлавере по итогам подсчета 43% бюллетеней

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСаммит АТЭС в Таиланде. День второй
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Дэлавер, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 43% бюллетеней.
По данным агентства, кандидат от демократов получает 56,9% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп - 42,2%
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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