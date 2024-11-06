https://1prime.ru/20241106/kharris-852629912.html
Харрис победила в штате Нью-Йорк
Харрис победила в штате Нью-Йорк - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис победила в штате Нью-Йорк
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:20+0300
2024-11-06T05:20+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. Как сообщает агентство со ссылкой на данные после обработки 17% бюллетеней, Харрис уже получает 71,2%, а кандидат-республиканец Дональд Трамп – 28,8%. На выборах 2020 года кандидат от демократов Джо Байден обошел Трампа с 60,9% против 37,7%. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики. Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, камала харрис, сша, выборы в сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, выборы в США
Харрис победила в штате Нью-Йорк
Харрис победила в штате Нью-Йорк, получив голоса 28 выборщиков
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Нью-Йорк, заручившись поддержкой 28 выборщиков, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает агентство со ссылкой на данные после обработки 17% бюллетеней, Харрис уже получает 71,2%, а кандидат-республиканец Дональд Трамп – 28,8%.
На выборах 2020 года кандидат от демократов Джо Байден обошел Трампа с 60,9% против 37,7%.
Трамп лидирует в трех из четырех округов штата Мэн
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемого projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет оперативно информировать общественность об ориентировочных итогах на основе проверенных данных и статистики.
Крупнейшие медиакомпании сотрудничают с независимыми аналитиками и статистиками, которые анализируют данные с избирательных участков и результаты опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что делает процесс более прозрачным и понятным для избирателей.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.