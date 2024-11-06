https://1prime.ru/20241106/kharris-852632479.html

Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп побеждает в Айдахо

Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп побеждает в Айдахо - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп побеждает в Айдахо

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:17+0300

2024-11-06T07:17+0300

2024-11-06T07:17+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис на выборах в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков, а Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. Агентство пока не приводит процентов голосов избирателей. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://1prime.ru/20241106/obvineniya-852626391.html

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша