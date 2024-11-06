https://1prime.ru/20241106/kharris-852633613.html
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:52+0300
2024-11-06T07:52+0300
2024-11-06T07:52+0300
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выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. По прогнозам агентства, после обработки 77% бюллетеней Харрис побеждает с 51,7% против 46,3% у Дональда Трампа. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, выборы в США
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико
Харрис побеждает в штате Нью-Мексико с пятью голосами выборщиков
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По прогнозам агентства, после обработки 77% бюллетеней Харрис побеждает с 51,7% против 46,3% у Дональда Трампа.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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