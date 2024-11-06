https://1prime.ru/20241106/kharris-852633613.html

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис побеждает в штате Нью-Мексико

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:52+0300

2024-11-06T07:52+0300

2024-11-06T07:52+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис побеждает на выборах в штате Нью-Мексико с 5 голосами выборщиков, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс. По прогнозам агентства, после обработки 77% бюллетеней Харрис побеждает с 51,7% против 46,3% у Дональда Трампа. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852633130.html

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша