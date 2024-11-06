https://1prime.ru/20241106/kharris-852633976.html

Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков

Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T07:57+0300

2024-11-06T07:57+0300

2024-11-06T07:57+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News. Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852633732.html

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша