https://1prime.ru/20241106/kharris-852633976.html
Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков
Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T07:57+0300
2024-11-06T07:57+0300
2024-11-06T07:57+0300
выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News. Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852633732.html
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Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, выборы в США
Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков
Fox News: Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков