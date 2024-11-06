https://1prime.ru/20241106/kharris-852634256.html

Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов

Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов - 06.11.2024, ПРАЙМ

Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов

Мемкоин кандидата от демократического крыла Камалы Харрис упал на 80 процентов, в то время как мемкоин республиканца Дональда Трампа подорожал на 16 процентов... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T08:26+0300

2024-11-06T08:26+0300

2024-11-06T08:26+0300

сша

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/71/841317134_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d136ba3f6c5b5d2569cf89ceb8b037fb.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мемкоин кандидата от демократического крыла Камалы Харрис упал на 80 процентов, в то время как мемкоин республиканца Дональда Трампа подорожал на 16 процентов. Об этом свидетельствуют данные самого крупного агрегатора CoinGecko.Так, в соответствии с информацией платформы, мемкоин Харрис снизился до 0,002479 доллара, а мемкоин Трампа вырос до 3,97 доллара.На текущий момент подсчитываются голоса, подданые выборщиками за одного из кандидатов на выборах. Согласно последнему прогнозу Associated Press, Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов.В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков.Мемкоин представляет собой криптовалюту, которая была выпущена ради шутки.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852633976.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, камала харрис, дональд трамп