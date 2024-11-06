https://1prime.ru/20241106/kharris-852634256.html
Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов
Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов - 06.11.2024, ПРАЙМ
Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов
Мемкоин кандидата от демократического крыла Камалы Харрис упал на 80 процентов, в то время как мемкоин республиканца Дональда Трампа подорожал на 16 процентов... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T08:26+0300
2024-11-06T08:26+0300
2024-11-06T08:26+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мемкоин кандидата от демократического крыла Камалы Харрис упал на 80 процентов, в то время как мемкоин республиканца Дональда Трампа подорожал на 16 процентов. Об этом свидетельствуют данные самого крупного агрегатора CoinGecko.Так, в соответствии с информацией платформы, мемкоин Харрис снизился до 0,002479 доллара, а мемкоин Трампа вырос до 3,97 доллара.На текущий момент подсчитываются голоса, подданые выборщиками за одного из кандидатов на выборах. Согласно последнему прогнозу Associated Press, Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов.В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков.Мемкоин представляет собой криптовалюту, которая была выпущена ради шутки.
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сша, выборы в сша, камала харрис, дональд трамп
США, выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Мемкоин Камалы Харрис упал на 80 процентов
CoinGecko: мемкоин Харрис дешевеет на 80%, мемкоин Трампа дорожает на 16%
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мемкоин кандидата от демократического крыла Камалы Харрис упал на 80 процентов, в то время как мемкоин республиканца Дональда Трампа подорожал на 16 процентов. Об этом свидетельствуют данные самого крупного агрегатора CoinGecko.
Так, в соответствии с информацией платформы, мемкоин Харрис снизился до 0,002479 доллара, а мемкоин Трампа вырос до 3,97 доллара.
На текущий момент подсчитываются голоса, подданые выборщиками за одного из кандидатов на выборах. Согласно последнему прогнозу Associated Press, Трамп набирает уже 230 голосов выборщиков, а кандидат от Демократической партии - только 187 голосов.
В то же время согласно прогнозным расчетам телеканала Fox News действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков.
Мемкоин представляет собой криптовалюту, которая была выпущена ради шутки.
Харрис сократила отставание от Трампа по числу выборщиков