https://1prime.ru/20241106/kharris-852635055.html

Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ

Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ

После публикации промежуточных результатов президентских выборов в США сторонники кандидата от Демократической партии Камалы Харрис испытывают "похоронное"... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:21+0300

2024-11-06T09:21+0300

2024-11-06T09:21+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После публикации промежуточных результатов президентских выборов в США сторонники кандидата от Демократической партии Камалы Харрис испытывают "похоронное" настроение, передает NBC News."Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне... сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", - сказано в сообщении телеканала.Один конгрессмен-демократ отправил текстовое сообщение с нецензурным выражением по результатам голосования, передает телеканал.Поблизости от Университета Говарда в Вашингтоне, который Харрис должна была посетить, ее сторонники собираются группами, держась за руки и молясь. В то же время, сообщается, что Харрис не планировала выступать перед сторонниками в эту ночь.На данный момент у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа 246 голосов выборщиков, у Харрис 189 голосов, для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.

https://1prime.ru/20241106/vybory-852634537.html

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камала харрис, дональд трамп