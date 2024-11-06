https://1prime.ru/20241106/kharris-852635055.html
Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ
Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ
После публикации промежуточных результатов президентских выборов в США сторонники кандидата от Демократической партии Камалы Харрис испытывают "похоронное"... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:21+0300
2024-11-06T09:21+0300
2024-11-06T09:21+0300
выборы в сша
камала харрис
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После публикации промежуточных результатов президентских выборов в США сторонники кандидата от Демократической партии Камалы Харрис испытывают "похоронное" настроение, передает NBC News."Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне... сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", - сказано в сообщении телеканала.Один конгрессмен-демократ отправил текстовое сообщение с нецензурным выражением по результатам голосования, передает телеканал.Поблизости от Университета Говарда в Вашингтоне, который Харрис должна была посетить, ее сторонники собираются группами, держась за руки и молясь. В то же время, сообщается, что Харрис не планировала выступать перед сторонниками в эту ночь.На данный момент у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа 246 голосов выборщиков, у Харрис 189 голосов, для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.
https://1prime.ru/20241106/vybory-852634537.html
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камала харрис, дональд трамп
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ
NBC News: у сторонников Харрис "похоронное" настроение
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. После публикации промежуточных результатов президентских выборов в США сторонники кандидата от Демократической партии Камалы Харрис испытывают "похоронное" настроение, передает NBC News.
"Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне... сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", - сказано в сообщении телеканала.
Один конгрессмен-демократ отправил текстовое сообщение с нецензурным выражением по результатам голосования, передает телеканал.
Поблизости от Университета Говарда в Вашингтоне, который Харрис должна была посетить, ее сторонники собираются группами, держась за руки и молясь. В то же время, сообщается, что Харрис не планировала выступать перед сторонниками в эту ночь.
На данный момент у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа 246 голосов выборщиков, у Харрис 189 голосов, для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков.
Трамп побеждает Харрис во втором колеблющемся штате