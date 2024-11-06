https://1prime.ru/20241106/kharris-852635891.html
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис увеличивает свой отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в штате Вирджиния, согласно прогнозу... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T09:48+0300
2024-11-06T09:48+0300
2024-11-06T09:48+0300
выборы в сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис увеличивает свой отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в штате Вирджиния, согласно прогнозу Associated Press.По данным 91% подсчитанных бюллетеней, Харрис набирает 51,6% голосов, в то время как Трамп успевает получить только 46,8%. Это значит, что Харрис сокращает отрыв, набирая дополнительные 13 голосов.Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из общего числа в 538.В Америке ведущие медиакомпании нанимают независимых аналитиков и статистиков, которые основываясь на данных избирательных участков и опросов, предоставляют прогнозное представление о победителе. Это позволяет быстро информировать общественность об предварительных результатах выборов.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852635055.html
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камала харрис, дональд трамп
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии, сообщает AP
AP: Харрис увеличивает отрыв от Трампа в Вирджинии
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис увеличивает свой отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в штате Вирджиния, согласно прогнозу Associated Press.
По данным 91% подсчитанных бюллетеней, Харрис набирает 51,6% голосов, в то время как Трамп успевает получить только 46,8%. Это значит, что Харрис сокращает отрыв, набирая дополнительные 13 голосов.
Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков из общего числа в 538.
В Америке ведущие медиакомпании нанимают независимых аналитиков и статистиков, которые основываясь на данных избирательных участков и опросов, предоставляют прогнозное представление о победителе. Это позволяет быстро информировать общественность об предварительных результатах выборов.
Сторонники Харрис испытывают "похоронное" настроение, пишут СМИ