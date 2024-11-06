https://1prime.ru/20241106/kharris-852653205.html

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ

Кандидат от демократов на пост президента США, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила своему сопернику, кандидату от республиканцев, экс-президенту... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T21:47+0300

2024-11-06T21:47+0300

2024-11-06T21:54+0300

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

выборы в сша

сша

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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат от демократов на пост президента США, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила своему сопернику, кандидату от республиканцев, экс-президенту Дональду Трампу и поздравила его с победой, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис."Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - отмечается в сообщении.По словам собеседника агентства, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html

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дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, сша