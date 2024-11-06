https://1prime.ru/20241106/kharris-852653205.html
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ
Кандидат от демократов на пост президента США, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила своему сопернику, кандидату от республиканцев, экс-президенту... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T21:47+0300
2024-11-06T21:47+0300
2024-11-06T21:54+0300
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
выборы в сша
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367959_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_98b112b28b0bbd0dde8e925a5b960166.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат от демократов на пост президента США, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила своему сопернику, кандидату от республиканцев, экс-президенту Дональду Трампу и поздравила его с победой, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис."Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - отмечается в сообщении.По словам собеседника агентства, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.
https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850367959_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_231cfc6866f389c7a9d99814c9d62484.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, камала харрис, выборы в сша, сша
Выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы в США, США
Харрис поздравила Трампа с победой на выборах, пишет СМИ
AP: Харрис позвонила Трампу и поздравила его с победой на выборах
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кандидат от демократов на пост президента США, действующий вице-президент Камала Харрис позвонила своему сопернику, кандидату от республиканцев, экс-президенту Дональду Трампу и поздравила его с победой, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного советника Харрис.
"Харрис в среду позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах", - отмечается в сообщении.
По словам собеседника агентства, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.
Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом