https://1prime.ru/20241106/kolorado-852630566.html

Харрис лидирует в Колорадо

Харрис лидирует в Колорадо - 06.11.2024, ПРАЙМ

Харрис лидирует в Колорадо

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T05:46+0300

2024-11-06T05:46+0300

2024-11-06T05:46+0300

выборы в сша

камала харрис

дональд трамп

сша

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 42,2%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 23% бюллетеней. По данным агентства, Харрис лидирует с 55,7% голосов против 42,2% у Дональда Трампа после подсчета 23% голосов. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша