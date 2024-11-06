https://1prime.ru/20241106/kolorado-852630566.html
Харрис лидирует в Колорадо
Харрис лидирует в Колорадо - 06.11.2024, ПРАЙМ
Харрис лидирует в Колорадо
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T05:46+0300
2024-11-06T05:46+0300
2024-11-06T05:46+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 42,2%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 23% бюллетеней. По данным агентства, Харрис лидирует с 55,7% голосов против 42,2% у Дональда Трампа после подсчета 23% голосов. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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камала харрис, дональд трамп, сша, выборы в сша
Выборы в США, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, выборы в США
Харрис лидирует в Колорадо
Харрис лидирует в Колорадо с 10 голосами выборщиков после подсчета 23% голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис лидирует в штате Колорадо с 10 голосами выборщиков с 55,7%, у ее соперника от республиканцев Дональда Трампа 42,2%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 23% бюллетеней.
По данным агентства, Харрис лидирует с 55,7% голосов против 42,2% у Дональда Трампа после подсчета 23% голосов.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Трамп лидирует в Висконсине