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Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса - 06.11.2024, ПРАЙМ
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса
Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:12+0300
2024-11-06T06:12+0300
2024-11-06T06:12+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
демократическая партия сша
республиканская партия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News. По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел. В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы - 80. Всего там 435 мест.
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Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в сенат и палату представителей
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.
По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.
В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы - 80. Всего там 435 мест.
Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Конгресс от Джорджии