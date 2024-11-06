https://1prime.ru/20241106/kongress-852631093.html

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса - 06.11.2024, ПРАЙМ

Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса

Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:12+0300

2024-11-06T06:12+0300

2024-11-06T06:12+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

демократическая партия сша

республиканская партия

https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059763_0:245:5500:3339_1920x0_80_0_0_2f84673538a03ea9028a17889b5c156c.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News. По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел. В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы - 80. Всего там 435 мест.

https://1prime.ru/20241106/teylor-grin-852629444.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, демократическая партия сша, республиканская партия