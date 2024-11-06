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Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса - 06.11.2024, ПРАЙМ
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса
Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:12+0300
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выборы в сша
сша
выборы в сша
демократическая партия сша
республиканская партия
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News. По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел. В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы - 80. Всего там 435 мест.
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сша, выборы в сша, демократическая партия сша, республиканская партия
Выборы в США, США, выборы в США, Демократическая партия США, Республиканская партия
06:12 06.11.2024
 
Республиканцы опережают демократов на выборах в обе палаты Конгресса

Республиканцы опережают демократов на выборах в сенат и палату представителей

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© AFP / Zach Gibson
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Республиканская партия опережает демократов на выборах в сенат и палату представителей США в рамках голосования за места в конгрессе, свидетельствует прогноз Fox News.
По данным телеканала, республиканцы набирают 48 мест в сенате, а демократы - 38. Всего в верхней палате Конгресса 100 кресел.
В палате представителей республиканцы пока заручились 114 местами, демократы - 80. Всего там 435 мест.
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Выборы в СШАСШАвыборы в СШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия
 
 
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