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Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций - 06.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241106/kriptovalyuta-852639935.html
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций - 06.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций
Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:12+0300
2024-11-06T12:17+0300
экономика
рынок криптовалюты
минфин
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон Силуанов."Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую", - сказал Силуанов, выступая с лекцией "Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития" в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он напомнил, что майнинг и использование криптовалют в России легализовано. "Но для чего мы используем эту криптовалюту? Для внешних расчетов прежде всего", - заявил он, пояснив, что это позволяет экспортерам и импортерам обходить санкционные ограничения."В нынешних условиях это оправдано. Поэтому как средство для инвестирования - точно не надо, сегодня есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов - это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать", - сказал он.
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рынок криптовалюты, минфин
Экономика, рынок криптовалюты, Минфин
12:12 06.11.2024 (обновлено: 12:17 06.11.2024)
 
Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций

Силуанов: криптовалюты не стоит рассматривать как инструмент инвестиций

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон Силуанов.
"Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую", - сказал Силуанов, выступая с лекцией "Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития" в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он напомнил, что майнинг и использование криптовалют в России легализовано. "Но для чего мы используем эту криптовалюту? Для внешних расчетов прежде всего", - заявил он, пояснив, что это позволяет экспортерам и импортерам обходить санкционные ограничения.
"В нынешних условиях это оправдано. Поэтому как средство для инвестирования - точно не надо, сегодня есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов - это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать", - сказал он.
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