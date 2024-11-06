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Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций

Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций - 06.11.2024, ПРАЙМ

Силуанов призвал не рассматривать криптовалюту как инструмент инвестиций

Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T12:12+0300

2024-11-06T12:12+0300

2024-11-06T12:17+0300

экономика

рынок криптовалюты

минфин

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Использование криптовалют для внешних расчетов оправдано, но рассматривать их как инструмент инвестиций не стоит, считает министр финансов России Антон Силуанов."Некоторые рассматривают криптовалюту как источник быстрых денег. Не советую", - сказал Силуанов, выступая с лекцией "Крепкая финансовая система страны: общие принципы и перспективы развития" в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он напомнил, что майнинг и использование криптовалют в России легализовано. "Но для чего мы используем эту криптовалюту? Для внешних расчетов прежде всего", - заявил он, пояснив, что это позволяет экспортерам и импортерам обходить санкционные ограничения."В нынешних условиях это оправдано. Поэтому как средство для инвестирования - точно не надо, сегодня есть масса других способов, чтобы вложиться и неплохо заработать. А с точки зрения расчетов - это хороший инструмент, в этом плане и будем их использовать", - сказал он.

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рынок криптовалюты, минфин