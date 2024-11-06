https://1prime.ru/20241106/lukashenko-852652005.html

Лукашенко направил поздравление Трампу

Лукашенко направил поздравление Трампу - 06.11.2024, ПРАЙМ

Лукашенко направил поздравление Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление кандидату от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает Белта. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T20:01+0300

2024-11-06T20:01+0300

2024-11-06T20:01+0300

выборы в сша

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дональд трамп

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление кандидату от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает Белта. "Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы президента, Лукашенко отметил, что итоги голосования, которое в текущем году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением "личного подвига" Трампа. "Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - отмечается в послании. "Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - добавил Лукашенко. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем выборов президента США. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. Он уже объявил о победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

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сша, дональд трамп, белоруссия, александр лукашенко