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Лукашенко направил поздравление Трампу - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко направил поздравление Трампу
Лукашенко направил поздравление Трампу - 06.11.2024, ПРАЙМ
Лукашенко направил поздравление Трампу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление кандидату от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает Белта. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T20:01+0300
2024-11-06T20:01+0300
выборы в сша
сша
дональд трамп
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление кандидату от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает Белта. "Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы президента, Лукашенко отметил, что итоги голосования, которое в текущем году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением "личного подвига" Трампа. "Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - отмечается в послании. "Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - добавил Лукашенко. Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем выборов президента США. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. Он уже объявил о победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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сша, дональд трамп, белоруссия, александр лукашенко
Выборы в США, США, Дональд Трамп, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
20:01 06.11.2024
 
Лукашенко направил поздравление Трампу

Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление кандидату от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США, передает Белта.
"Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на должность президента США", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы президента, Лукашенко отметил, что итоги голосования, которое в текущем году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением "личного подвига" Трампа.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Неожиданные успехи. Названы причины победы Трампа
18:51
"Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - отмечается в послании.
"Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки", - добавил Лукашенко.
Выборы президента прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканцев - бывший президент Дональд Трамп.
Трамп был объявлен победителем выборов президента США. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. Он уже объявил о победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
 
Выборы в СШАСШАДональд ТрампБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
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