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Макрон поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:10+0300
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политика
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении следующих четырех лет. Об этом французский лидер написал в аккаунте в социальной сети Х."Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.В то же время, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила, что Европе необходимо взять свою судьбу в свои руки и стать независимой от третьих стран, включая США.Она подчеркнула важность трансформации Европы в областях таких, как оборона, индустриализация и декарбонизация. Брежон отметила, что независимо от исхода выборов, США останутся европейским союзником, но приход к власти Трампа может вызвать определенные проблемы, и Европа должна рассчитывать на саму себя.
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сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
Политика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
11:10 06.11.2024 (обновлено: 11:11 06.11.2024)
 
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах

Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США

© AFP / Jim Watson# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© AFP / Jim Watson
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении следующих четырех лет. Об этом французский лидер написал в аккаунте в социальной сети Х.
"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.
В то же время, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила, что Европе необходимо взять свою судьбу в свои руки и стать независимой от третьих стран, включая США.
Она подчеркнула важность трансформации Европы в областях таких, как оборона, индустриализация и декарбонизация. Брежон отметила, что независимо от исхода выборов, США останутся европейским союзником, но приход к власти Трампа может вызвать определенные проблемы, и Европа должна рассчитывать на саму себя.
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ПолитикаСШАФРАНЦИЯДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
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