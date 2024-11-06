https://1prime.ru/20241106/makron-852638410.html
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:10+0300
2024-11-06T11:10+0300
2024-11-06T11:11+0300
политика
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b3d651a87746edbe6547f64436a98554.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении следующих четырех лет. Об этом французский лидер написал в аккаунте в социальной сети Х."Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.В то же время, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила, что Европе необходимо взять свою судьбу в свои руки и стать независимой от третьих стран, включая США.Она подчеркнула важность трансформации Европы в областях таких, как оборона, индустриализация и декарбонизация. Брежон отметила, что независимо от исхода выборов, США останутся европейским союзником, но приход к власти Трампа может вызвать определенные проблемы, и Европа должна рассчитывать на саму себя.
https://1prime.ru/20241106/medvedev-852637780.html
сша
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/89/828758951_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_60b4d7b78a663523a97647f844e56b70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
Политика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах
Макрон поздравил Трампа с победой на выборах президента США
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении следующих четырех лет. Об этом французский лидер написал в аккаунте в социальной сети Х.
"Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.
В то же время, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила, что Европе необходимо взять свою судьбу в свои руки и стать независимой от третьих стран, включая США.
Она подчеркнула важность трансформации Европы в областях таких, как оборона, индустриализация и декарбонизация. Брежон отметила, что независимо от исхода выборов, США останутся европейским союзником, но приход к власти Трампа может вызвать определенные проблемы, и Европа должна рассчитывать на саму себя.
Медведев: Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей, Киев в их числе