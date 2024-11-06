https://1prime.ru/20241106/makron-852638410.html

Макрон поздравил Трампа с победой на выборах

Макрон поздравил Трампа с победой на выборах - 06.11.2024, ПРАЙМ

Макрон поздравил Трампа с победой на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:10+0300

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политика

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дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента США и выразил готовность работать вместе на протяжении следующих четырех лет. Об этом французский лидер написал в аккаунте в социальной сети Х."Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Во имя мира и процветания", - отметил он.В то же время, пресс-секретарь французского правительства Мод Брежон заявила, что Европе необходимо взять свою судьбу в свои руки и стать независимой от третьих стран, включая США.Она подчеркнула важность трансформации Европы в областях таких, как оборона, индустриализация и декарбонизация. Брежон отметила, что независимо от исхода выборов, США останутся европейским союзником, но приход к власти Трампа может вызвать определенные проблемы, и Европа должна рассчитывать на саму себя.

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сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон