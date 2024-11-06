https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html

Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом

Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом - 06.11.2024, ПРАЙМ

Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, объявившим о своей... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T21:21+0300

2024-11-06T21:21+0300

2024-11-06T21:21+0300

выборы в сша

дональд трамп

эммануэль макрон

сша

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

ПАРИЖ, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, объявившим о своей победе, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - отмечается в сообщении. Выборы прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую экс-президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

https://1prime.ru/20241106/lukashenko-852652005.html

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, эммануэль макрон, сша, франция