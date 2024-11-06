https://1prime.ru/20241106/makron-852653074.html
Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом
Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом - 06.11.2024, ПРАЙМ
Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, объявившим о своей... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T21:21+0300
2024-11-06T21:21+0300
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ПАРИЖ, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, объявившим о своей победе, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца. "Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - отмечается в сообщении. Выборы прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую экс-президент Дональд Трамп. Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.
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дональд трамп, эммануэль макрон, сша, франция
Выборы в США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, США, ФРАНЦИЯ
Макрон рассказал об "очень хороших" переговорах с Трампом
Макрон сообщил, что провел "очень хорошие" переговоры с Трампом
ПАРИЖ, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, объявившим о своей победе, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
"Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - отмечается в сообщении.
Выборы прошли 5 ноября. Демократов на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую экс-президент Дональд Трамп.
Лукашенко направил поздравление Трампу
Трамп был объявлен победителем. По данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.