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Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США
Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США - 06.11.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T00:15+0300
2024-11-06T00:15+0300
2024-11-06T00:15+0300
сша
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. "Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск в социальной сети X. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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сша, выборы в сша, техас, илон маск
США, выборы в США, ТЕХАС, Илон Маск
Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США
Бизнесмен Маск сообщил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе.
"Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск в социальной сети X.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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