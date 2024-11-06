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Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США

Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США - 06.11.2024, ПРАЙМ

Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:15+0300

2024-11-06T00:15+0300

2024-11-06T00:15+0300

сша

выборы в сша

техас

илон маск

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. "Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск в социальной сети X. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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сша, выборы в сша, техас, илон маск