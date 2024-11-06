https://1prime.ru/20241106/matvienko-852641795.html

Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом

Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом - 06.11.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом

Результаты президентских выборов в США являются явным протестом против политики действующей власти. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T13:34+0300

2024-11-06T13:34+0300

2024-11-06T13:34+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

валентина матвиенко

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Результаты президентских выборов в США являются явным протестом против политики действующей власти. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - отметила она в беседе с журналистами.Матвиенко также добавила, что протест отражает отношение американцев к демократической партии и к событиям, происходившим в стране за последние годы.Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов, несмотря на ожидания о длительной и напряженной борьбе. Согласно данным Fox News, Трамп получил 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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россия, сша, дональд трамп, валентина матвиенко