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Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом
Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом - 06.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом
Результаты президентских выборов в США являются явным протестом против политики действующей власти. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:34+0300
2024-11-06T13:34+0300
2024-11-06T13:34+0300
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Результаты президентских выборов в США являются явным протестом против политики действующей власти. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - отметила она в беседе с журналистами.Матвиенко также добавила, что протест отражает отношение американцев к демократической партии и к событиям, происходившим в стране за последние годы.Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов, несмотря на ожидания о длительной и напряженной борьбе. Согласно данным Fox News, Трамп получил 277 голосов выборщиков из необходимых 270.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852640956.html
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россия, сша, дональд трамп, валентина матвиенко
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США явным протестом
Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Результаты президентских выборов в США являются явным протестом против политики действующей власти. Об этом заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России", - отметила она в беседе с журналистами.
Матвиенко также добавила, что протест отражает отношение американцев к демократической партии и к событиям, происходившим в стране за последние годы.
Дональд Трамп объявил себя победителем президентских выборов, несмотря на ожидания о длительной и напряженной борьбе. Согласно данным Fox News, Трамп получил 277 голосов выборщиков из необходимых 270.
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