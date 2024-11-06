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В Мэриленде избиратели жалуются на машины, искажающие их голоса

В Мэриленде избиратели жалуются на машины, искажающие их голоса - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Мэриленде избиратели жалуются на машины, искажающие их голоса

Избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд жалуются на ошибочное зачисление машинами для голосования их голосов кандидату от Партии зеленых... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T00:31+0300

2024-11-06T00:31+0300

2024-11-06T02:29+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд жалуются на ошибочное зачисление машинами для голосования их голосов кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн вместо кандидата от демократов, вице-президента США Камалы Харрис, сообщает газета Washington Post. "В округе Принс-Джордж, штат Мэриленд, ряд избирателей на одном из избирательных участков пожаловались на то, что машины для голосования перенаправили их голоса за вице-президента Камалу Харрис кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн", - пишет издание. По мнению представителя избирательной комиссии, проблема вызвана расположением имен кандидатов на двух электронных страницах - избиратели, вероятно, случайно выбирали Стайн вместо того, чтобы перевернуть страницу. Отмечается, что суммарно более десятка избирателей обратились с жалобами на ошибки машин, расположенных на участке в начальной школе Арроухед в городе Аппер-Мальборо. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Помимо Харрис и Трампа, в выборах президента участвует антивоенная активистка и доктор Джилл Стайн от Партии зеленых и политик Чейз Оливер от Либертарианской партии. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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