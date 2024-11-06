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Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори
Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори - 06.11.2024, ПРАЙМ
Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори
Физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова принял решение ввести срочные противоэпидемические меры, в частности,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T20:22+0300
2024-11-06T20:22+0300
образование
мгу
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова принял решение ввести срочные противоэпидемические меры, в частности, осуществлен переход на дистанционное обучение сроком до 23 ноября, сообщила администрация факультета. Отмечается, что решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Все учебные занятия, МФК и спецкурсы, которые проходят в том числе вне основного здания физфака будут проводиться в дистанционном формате для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина.Telegram-канал объединенного студенческого комитета ранее сообщил о предполагаемом случае кори, выявленном в одном из общежитий МГУ. На 21 день прекращается гостевой режим и отменяются массовые мероприятия любого характера. Столичное управление Роспотребнадзора незамедлительно начало эпидрасследование в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента, проживающего в общежитии.
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образование, мгу
образование, МГУ
20:22 06.11.2024
 
Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори

Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение в рамках срочных противоэпидемических мер

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова принял решение ввести срочные противоэпидемические меры, в частности, осуществлен переход на дистанционное обучение сроком до 23 ноября, сообщила администрация факультета.
Отмечается, что решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
Все учебные занятия, МФК и спецкурсы, которые проходят в том числе вне основного здания физфака будут проводиться в дистанционном формате для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина.
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В Швеции обнаружили первый случай заражения оспой обезьян вне Африки
15 августа, 20:28
Telegram-канал объединенного студенческого комитета ранее сообщил о предполагаемом случае кори, выявленном в одном из общежитий МГУ. На 21 день прекращается гостевой режим и отменяются массовые мероприятия любого характера.
Столичное управление Роспотребнадзора незамедлительно начало эпидрасследование в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента, проживающего в общежитии.
 
образованиеМГУ
 
 
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