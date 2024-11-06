https://1prime.ru/20241106/mgu-852652629.html

Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори

Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори - 06.11.2024, ПРАЙМ

Физфак МГУ ввел срочные противоэпидемические меры из-за случая кори

Физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова принял решение ввести срочные противоэпидемические меры, в частности,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T20:22+0300

2024-11-06T20:22+0300

2024-11-06T20:22+0300

образование

мгу

https://cdnn.1prime.ru/img/83709/41/837094177_0:228:3071:1955_1920x0_80_0_0_9663aa14d3e1d4cad69b9d66485429e9.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова принял решение ввести срочные противоэпидемические меры, в частности, осуществлен переход на дистанционное обучение сроком до 23 ноября, сообщила администрация факультета. Отмечается, что решение принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Все учебные занятия, МФК и спецкурсы, которые проходят в том числе вне основного здания физфака будут проводиться в дистанционном формате для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина.Telegram-канал объединенного студенческого комитета ранее сообщил о предполагаемом случае кори, выявленном в одном из общежитий МГУ. На 21 день прекращается гостевой режим и отменяются массовые мероприятия любого характера. Столичное управление Роспотребнадзора незамедлительно начало эпидрасследование в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента, проживающего в общежитии.

https://1prime.ru/20240815/ospa-850917257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

образование, мгу