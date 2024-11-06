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В МИД рассказали, как Москва будет работать с новой администрацией США

В МИД рассказали, как Москва будет работать с новой администрацией США - 06.11.2024, ПРАЙМ

В МИД рассказали, как Москва будет работать с новой администрацией США

Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД России. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:51+0300

2024-11-06T14:51+0300

2024-11-06T14:51+0300

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия будет работать с новой администрацией США, жестко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД России."Россия будет работать с новой администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции. Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД также добавили, что российская сторона не имеет иллюзий относительно избранного президента США Дональда Трампа и нового состава Конгресса, так как американская политическая элита придерживается антироссийских взглядов.В ведомстве также предупредили о росте внутренней напряженности и ожесточении противоборствующих лагерей в США с возвращением Трампа в Белый дом.

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