https://1prime.ru/20241106/migratsiya-852638918.html

Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции - 06.11.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий наказание за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:23+0300

2024-11-06T11:23+0300

2024-11-06T11:24+0300

россия

совет федерации

миграция

законодательство

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий наказание за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. Отмечается, что наказание за это деяние будет предполагать до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что таким образом российский Уголовный кодекс дополняется новыми положениями, устанавливающими ответственность за организацию незаконной миграции.Более того, был одобрен закон о потенциальном аресте имущества, которое было получено в результате организации в корыстных целях нелегальной миграции.Кроме того, верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, которая может быть связана с незаконными услугами в сфере миграции. Отмечается, что в случае обнаружения подобной информации Генеральная прокуратура России передаст обращение в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.Сообщается, что Совет Федерации также поддержал закон, согласно которому вводится запрет на участие посредников в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства у мигрантов.

https://1prime.ru/20241031/migranty-852534485.html

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россия, совет федерации, миграция, законодательство