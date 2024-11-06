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Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции
Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции - 06.11.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции
Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий наказание за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T11:23+0300
2024-11-06T11:24+0300
россия
совет федерации
миграция
законодательство
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий наказание за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. Отмечается, что наказание за это деяние будет предполагать до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что таким образом российский Уголовный кодекс дополняется новыми положениями, устанавливающими ответственность за организацию незаконной миграции.Более того, был одобрен закон о потенциальном аресте имущества, которое было получено в результате организации в корыстных целях нелегальной миграции.Кроме того, верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, которая может быть связана с незаконными услугами в сфере миграции. Отмечается, что в случае обнаружения подобной информации Генеральная прокуратура России передаст обращение в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.Сообщается, что Совет Федерации также поддержал закон, согласно которому вводится запрет на участие посредников в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства у мигрантов.
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россия, совет федерации, миграция, законодательство
РОССИЯ, Совет Федерации, миграция, законодательство
11:23 06.11.2024 (обновлено: 11:24 06.11.2024)
 
Совет Федерации ужесточил наказание за организацию незаконной миграции

Совфед ужесточил наказание за организацию незаконной миграции группой лиц

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации поддержал закон, предусматривающий наказание за организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений.
Отмечается, что наказание за это деяние будет предполагать до 15 лет лишения свободы. Уточняется, что таким образом российский Уголовный кодекс дополняется новыми положениями, устанавливающими ответственность за организацию незаконной миграции.
Более того, был одобрен закон о потенциальном аресте имущества, которое было получено в результате организации в корыстных целях нелегальной миграции.
Кроме того, верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, которая может быть связана с незаконными услугами в сфере миграции. Отмечается, что в случае обнаружения подобной информации Генеральная прокуратура России передаст обращение в Роскомнадзор с требованием ее блокировки.
Сообщается, что Совет Федерации также поддержал закон, согласно которому вводится запрет на участие посредников в организации и проводить экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства у мигрантов.
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РОССИЯСовет Федерациимиграциязаконодательство
 
 
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