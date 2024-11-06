https://1prime.ru/20241106/minselkhoz-852638042.html

Минсельхоз планирует создать в России сеть агротехнологических парков

Минсельхоз планирует создать в России сеть агротехнологических парков - 06.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз планирует создать в России сеть агротехнологических парков

Минсельхоз России планирует в ближайшие годы создать в стране сеть агротехнологических парков для развития отечественной селекции и генетики, первые два уже... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T11:02+0300

2024-11-06T11:02+0300

2024-11-06T11:02+0300

россия

минсельхоз

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НОВОСИБИРСК, 6 ноя – ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует в ближайшие годы создать в стране сеть агротехнологических парков для развития отечественной селекции и генетики, первые два уже отобраны, сообщил в среду замглавы министерства Максим Титов. Выступая на Новосибирском агропродовольственном форуме, он напомнил, что Минсельхоз РФ готовит к реализации со следующего года новый национальный проект "Технологическая обеспеченность продовольственной безопасности", в который включен федеральный проект по развитию научных разработок в селекции и генетике. "Планируется создание сети агротехнологических парков, которые мы уже на самом деле начали создавать. Пока в рамках наших планов мы видим три штуки. Первый мы уже отобрали в прошлом году – это агробиотехнопарк в Белгородской области, который будет сосредоточен на создании аминокислот, ферментов, препаратов, то есть все, что связано с биотехом", - рассказал Титов. Он добавил, что в этом году был выбран для реализации агробиотехнопарк в Адыгее, который будет специализироваться на производстве семян и на селекции растений. "В следующем году еще один агропарк мы отберем. Пока еще непонятно где. Думаю, что специализация у него будет животноводческая. Это задача на следующий год", - сказал Титов. Говоря о приоритетных задачах в генетике, Титов выделил планы по увеличению обеспеченности собственным племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород, а также вызов по созданию собственных мясных кроссов (гибридов) кур. "Нужно развивать собственные мясные кроссы кур. Пока у нас здесь все не очень хорошо… Всего в мире их несколько штук, которые используются, поэтому сейчас у нас есть собственный кросс, который мы усовершенствуем и рассчитываем, что на чуть более длинном горизонте сможем полностью обеспечить отрасль собственной племенной продукцией", - сказал Титов.

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россия, минсельхоз