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Трамп лидирует в Миссури
Трамп лидирует в Миссури - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Миссури
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T06:15+0300
2024-11-06T06:15+0300
2024-11-06T06:15+0300
выборы в сша
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камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. В штате, который дает лидеру голосования 10 голосов выборщиков, Трамп набирает 52,6% голосов после подсчета 25% бюллетеней. Его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис получает 46,3%. Миссури относится к штатам, традиционно поддерживающим кандидатов от республиканцев. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, сша, выборы в сша, камала харрис
Выборы в США, Дональд Трамп, США, выборы в США, Камала Харрис
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс.
В штате, который дает лидеру голосования 10 голосов выборщиков, Трамп набирает 52,6% голосов после подсчета 25% бюллетеней. Его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис получает 46,3%. Миссури относится к штатам, традиционно поддерживающим кандидатов от республиканцев.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
NYT прогнозирует победу Трампа на выборах