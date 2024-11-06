https://1prime.ru/20241106/missuri-852631212.html

Трамп лидирует в Миссури

Трамп лидирует в Миссури - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Миссури

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T06:15+0300

2024-11-06T06:15+0300

2024-11-06T06:15+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

выборы в сша

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в штате Миссури, следует из подсчетов агентства Ассошиэйтед Пресс. В штате, который дает лидеру голосования 10 голосов выборщиков, Трамп набирает 52,6% голосов после подсчета 25% бюллетеней. Его оппонентка от Демократической партии Камала Харрис получает 46,3%. Миссури относится к штатам, традиционно поддерживающим кандидатов от республиканцев. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/tramp-852630957.html

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