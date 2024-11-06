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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября - 06.11.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября
Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T10:17+0300
2024-11-06T10:17+0300
россия
российский рынок акций
мосбиржа
биржевые торги
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а основной индекс пробил отметку в 2,7 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,1%, до 907,41 пункта. Среди голубых фишек лидируют акции "Газпрома", дорожающие примерно на 6%. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
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россия, российский рынок акций, мосбиржа, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, Мосбиржа, биржевые торги
10:17 06.11.2024
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября

Индекс Мосбиржи растёт более чем на 3% и поднялся выше 2700 пунктов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а основной индекс пробил отметку в 2,7 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,1%, до 907,41 пункта.
Российский рынок среагирует на выборы в США
09:44
Среди голубых фишек лидируют акции "Газпрома", дорожающие примерно на 6%.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
 
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