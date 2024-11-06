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"Сбер" сообщил о пике в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки - 06.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Сбер" сообщил о пике в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки
"Сбер" сообщил о пике в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки - 06.11.2024, ПРАЙМ
"Сбер" сообщил о пике в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки
Сбербанк в феврале-марте зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T13:14+0300
2024-11-06T13:14+0300
мошенничество
россия
сбербанк
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в феврале-марте зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов во время выступления на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024. "Это тоже был беспрецедентный год, когда мы все зафиксировали беспрецедентное количество телефонных звонков на граждан России. В один из моментов, примерно где-то в феврале-марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков - они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки", - рассказал он. По его словам, такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. "Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки. Но тем не менее все эти звонки стали более профессиональными. Эти разводки стали более продуманными", - заключил Кузнецов. Зампред Сбербанка также отметил, что против России сегодня действительно выступает колоссальная киберармия противника. "Это около 300 тысяч высокопрофессиональных хакеров, которые объединились под флагом Украины, безусловно, и под этим флагом объединилось не менее 27 государств, которые фактически в ежедневном режиме атакуют нашу страну, наши предприятия, наших граждан", - пояснил он.
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россия, сбербанк
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк
13:14 06.11.2024
 
"Сбер" сообщил о пике в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки

"Сбер" в феврале-марте зафиксировал пик в 20 млн мошеннических звонков в сутки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в феврале-марте зафиксировал пик в 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов во время выступления на форуме по кибербезопасности SOC Forum 2024.
"Это тоже был беспрецедентный год, когда мы все зафиксировали беспрецедентное количество телефонных звонков на граждан России. В один из моментов, примерно где-то в феврале-марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков - они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки", - рассказал он.
По его словам, такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. "Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 миллионов звонков в сутки. Но тем не менее все эти звонки стали более профессиональными. Эти разводки стали более продуманными", - заключил Кузнецов.
Зампред Сбербанка также отметил, что против России сегодня действительно выступает колоссальная киберармия противника. "Это около 300 тысяч высокопрофессиональных хакеров, которые объединились под флагом Украины, безусловно, и под этим флагом объединилось не менее 27 государств, которые фактически в ежедневном режиме атакуют нашу страну, наши предприятия, наших граждан", - пояснил он.
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