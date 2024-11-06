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Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241106/nato-852640568.html
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа - 06.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа
На фоне победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США реализация новых проектов в стране будет затруднена, из-за чего Североатлантический... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T12:40+0300
2024-11-06T12:40+0300
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СЕУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. На фоне победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США реализация новых проектов в стране будет затруднена, из-за чего Североатлантический альянс, Евросоюз и украинский лидер Владимир Зеленский в "панике". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон."США практически полностью покрывают расходы на оборону, так что сейчас НАТО и Европа, вероятно, в панике, как и сам Зеленский. Если Зеленский сможет удержаться, это будет хорошо, но, похоже, что он не сможет долго удерживать свои позиции", - сообщил эксперт. В то же время, он добавил, что на текущий момент ключевым вопросом является согласие Киева на территориальные уступки в соответствии с целями Москвы. По словам эксперта, хоть цель США и заключается в поддержке Зеленского в реализации всех его планов, но в самом Вашингтоне уже начинают понимать, что это не совсем реалистичная задача.Чунан Ли Хе Чжон отметил, что позиции старой и новой американской администраций по Украине будут сильно расходиться.
https://1prime.ru/20241106/tramp-852637637.html
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сша, нато, европа, украина
Выборы в США, США, НАТО, ЕВРОПА, УКРАИНА
12:40 06.11.2024
 
Эксперт рассказал о панике НАТО, Европы и Зеленского из-за Трампа

Профессор Ли Хе Чжон: НАТО, Европа и Зеленский "в панике" от результатов выборов

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© Фото : NATO
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СЕУЛ, 6 ноя - ПРАЙМ. На фоне победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах в США реализация новых проектов в стране будет затруднена, из-за чего Североатлантический альянс, Евросоюз и украинский лидер Владимир Зеленский в "панике". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал профессор южнокорейского университета Чунан Ли Хе Чжон.
"США практически полностью покрывают расходы на оборону, так что сейчас НАТО и Европа, вероятно, в панике, как и сам Зеленский. Если Зеленский сможет удержаться, это будет хорошо, но, похоже, что он не сможет долго удерживать свои позиции", - сообщил эксперт.
В то же время, он добавил, что на текущий момент ключевым вопросом является согласие Киева на территориальные уступки в соответствии с целями Москвы. По словам эксперта, хоть цель США и заключается в поддержке Зеленского в реализации всех его планов, но в самом Вашингтоне уже начинают понимать, что это не совсем реалистичная задача.
Чунан Ли Хе Чжон отметил, что позиции старой и новой американской администраций по Украине будут сильно расходиться.
Восковая фигура 45-го президента США Дональда Трампа в музее восковых фигур Дежавю в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
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Выборы в СШАСШАНАТОЕВРОПАУКРАИНА
 
 
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