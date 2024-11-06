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В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals - 06.11.2024, ПРАЙМ
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В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals
В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals - 06.11.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 20,8% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года,... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T15:37+0300
2024-11-06T16:19+0300
энергетика
urals
мэр
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 20,8% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года, до 64,72 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Мировые цены на нефть в конце этого лета и начале осени преимущественно падали, опускаясь ниже 70 долларов за баррель. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за октябрь 2024 года 64,72 доллара за баррель", - говорится в сообщении министерства. В октябре 2023 года средняя цена марки Urals составляла 81,69 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 20,8%. А в сентябре текущего года средняя стоимость барреля Urals составила 63,6 доллара, увеличившись за октябрь на 1,8%.
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urals, мэр
Энергетика, Urals, МЭР
15:37 06.11.2024 (обновлено: 16:19 06.11.2024)
 
В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals

МЭР: средняя цена нефти Urals в октябре снизилась до 64,72 доллара за баррель

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 20,8% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года, до 64,72 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
Мировые цены на нефть в конце этого лета и начале осени преимущественно падали, опускаясь ниже 70 долларов за баррель.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за октябрь 2024 года 64,72 доллара за баррель", - говорится в сообщении министерства. В октябре 2023 года средняя цена марки Urals составляла 81,69 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 20,8%.
А в сентябре текущего года средняя стоимость барреля Urals составила 63,6 доллара, увеличившись за октябрь на 1,8%.
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В ГД одобрили использование котировок Urals в расчетах налогов нефтяникам
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ЭнергетикаUralsМЭР
 
 
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