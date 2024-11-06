https://1prime.ru/20241106/neft-852647236.html

В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals

В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals - 06.11.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития раскрыли темпы снижения средней цены нефти Urals

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 20,8% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года,... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T15:37+0300

2024-11-06T15:37+0300

2024-11-06T16:19+0300

энергетика

urals

мэр

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 20,8% в годовом выражении на фоне высокой базы прошлого года, до 64,72 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Мировые цены на нефть в конце этого лета и начале осени преимущественно падали, опускаясь ниже 70 долларов за баррель. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за октябрь 2024 года 64,72 доллара за баррель", - говорится в сообщении министерства. В октябре 2023 года средняя цена марки Urals составляла 81,69 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 20,8%. А в сентябре текущего года средняя стоимость барреля Urals составила 63,6 доллара, увеличившись за октябрь на 1,8%.

https://1prime.ru/20241021/gosduma-852298631.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

urals, мэр