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Новак рассказал о перспективах роста ВВП России

Новак рассказал о перспективах роста ВВП России - 06.11.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о перспективах роста ВВП России

Рост российской экономики в текущем году составит 3,9%, несмотря на некоторое замедление темпов роста в конце третьего - начале четвертого кварталов, сообщил... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T14:29+0300

2024-11-06T14:29+0300

2024-11-06T14:29+0300

экономика

россия

ввп

александр новак

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СОЧИ, 6 ноя - ПРАЙМ. Рост российской экономики в текущем году составит 3,9%, несмотря на некоторое замедление темпов роста в конце третьего - начале четвертого кварталов, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Сейчас мы также видим, что за 9 месяцев текущего года рост экономики составляет 4%, это даже выше, чем в прошлом году. Ожидаем до конца года где-то 3,9%, с учетом того, что в четвертом квартале и конце третьего квартала было некоторое замедление темпов роста, в том числе и связи с высокой базой прошлого года", - сказал Новак журналистам по итогам встречи с участниками дискуссионного клуба "Валдай". Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,9%; Банк России - на 3,5-4%. В целом, по словам Новака, участники встречи задавали много вопросов относительно российской экономики, того, как она справляется с санкциями, как будет развиваться сотрудничество со странными-партнерами. "Мы говорили сегодня о том, что наша экономика устойчиво развивается, происходит диверсификация, активно реализуется и поддерживается направление высокотехнологического суверенитета", - добавил вице-премьер.

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россия, ввп, александр новак