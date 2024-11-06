https://1prime.ru/20241106/obvineniya-852626391.html
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы - 06.11.2024, ПРАЙМ
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:14+0300
2024-11-06T03:14+0300
2024-11-06T03:14+0300
выборы в сша
сша
россия
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/11/829161155_0:23:2401:1373_1920x0_80_0_0_a2c8c34766f44b3e8d31b458bc3a4cce.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. "Все инсинуации о "российских происках" - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", - говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США. "Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", - говорится в заявлении. " Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://1prime.ru/20241105/zakharova-852619279.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/11/829161155_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_bd65cba792a720d7f072293572e8f0d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, выборы в сша
Выборы в США, США, РОССИЯ, выборы в США
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Посольство РФ в США об обвинениях во вмешательстве в выборы: пустышка и злобная клевета
ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии.
"Все инсинуации о "российских происках" - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США.
Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США
"Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", - говорится в заявлении. "
Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.