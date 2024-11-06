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Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы - 06.11.2024, ПРАЙМ
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T03:14+0300
2024-11-06T03:14+0300
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. "Все инсинуации о "российских происках" - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", - говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США. "Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", - говорится в заявлении. " Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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сша, россия, выборы в сша
Выборы в США, США, РОССИЯ, выборы в США
03:14 06.11.2024
 
Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство РФ в США об обвинениях во вмешательстве в выборы: пустышка и злобная клевета

© AFP / Jim WatsonПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
© AFP / Jim Watson
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии.
"Все инсинуации о "российских происках" - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США.
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Захарова ответила на заявления о вмешательстве России в выборы в США
Вчера, 19:24
"Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", - говорится в заявлении. "
Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве.
Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
 
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