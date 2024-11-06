https://1prime.ru/20241106/obvineniya-852626391.html

Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы - 06.11.2024, ПРАЙМ

Посольство России в США отвергло обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T03:14+0300

2024-11-06T03:14+0300

2024-11-06T03:14+0300

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Посольство России в США назвало злобной клеветой и очередной пустышкой обвинения во вмешательстве в выборы президента США, говорится в заявлении дипмиссии. "Все инсинуации о "российских происках" - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов", - говорится в сообщении. Дипломаты отметили, что американские спецслужбы обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях в США. "Расцениваем эти претензии как очередную пустышку. Посольство не получало никаких доказательных материалов в контактах с официальными лицами Соединенных Штатов и даже обращений по раскручиваемому в прессе сюжету", - говорится в заявлении. " Перед каждыми выборами американские власти и СМИ впадают в истерику по поводу "российской дезинформации и вмешательства", что уже стало недоброй традицией, отметили в посольстве. Ранее разведывательное сообщество США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявило, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США вновь "заводят свою шарманку", что в их выборы якобы вмешивается Россия, а теперь еще и другие страны. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://1prime.ru/20241105/zakharova-852619279.html

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