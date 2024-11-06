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Трамп лидирует в Огайо - 06.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп лидирует в Огайо
Трамп лидирует в Огайо - 06.11.2024, ПРАЙМ
Трамп лидирует в Огайо
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5%... | 06.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-06T04:09+0300
2024-11-06T04:09+0300
выборы в сша
сша
выборы в сша
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5% голосов. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис набирает 41,6%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html
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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы в США, США, выборы в США, Дональд Трамп, Камала Харрис
04:09 06.11.2024
 
Трамп лидирует в Огайо

AP: Трамп лидирует в Огайо с 57,7%, Харрис набирает 41,6% по данным подсчета 5% голосов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5% голосов.
Соперница Трампа от демократов Камала Харрис набирает 41,6%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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Выборы в СШАСШАвыборы в СШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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