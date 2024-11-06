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Трамп лидирует в Огайо

Трамп лидирует в Огайо - 06.11.2024, ПРАЙМ

Трамп лидирует в Огайо

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5%... | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T04:09+0300

2024-11-06T04:09+0300

2024-11-06T04:09+0300

выборы в сша

сша

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп лидирует в штате Огайо с 57,7%, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные подсчета 5% голосов. Соперница Трампа от демократов Камала Харрис набирает 41,6%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://1prime.ru/20241106/kharris-852627433.html

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сша, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис