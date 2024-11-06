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Unicredit увеличила чистую прибыль на 15,7 процента

Unicredit увеличила чистую прибыль на 15,7 процента - 06.11.2024, ПРАЙМ

Unicredit увеличила чистую прибыль на 15,7 процента

Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit за 9 месяцев выросла на 15,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,75 миллиарда | 06.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-06T09:49+0300

2024-11-06T09:49+0300

2024-11-06T10:23+0300

unicredit

чистая прибыль

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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit за 9 месяцев выросла на 15,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,75 миллиарда евро, следует из отчетности группы.Операционная прибыль за отчетный период выросла на 9,8% - до 11,946 миллиарда евро, выручка - на 5,5%, до 18,842 миллиарда.По итогам третьего квартала чистая прибыль Unicredit выросла на 8,2% в годовом выражении и составила 2,513 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 5,7% - до 3,851 миллиарда евро. Чистый процентный доход снизился на 1% и составил 3,564 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 2,9% - до 6,142 миллиарда евро.Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.

https://1prime.ru/20241017/unicredit-852220939.html

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unicredit, чистая прибыль